Павло Василенко

Турецький Трабзонспор робив офіційну пропозицію італійській Ромі щодо трансфера форварда збірної України Артема Довбика. Про це повідомляє видання Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, бронзовий призер чемпіонату Туреччини та учасник Ліги Європи був готовий підписати нападника за десять мільйонів євро, але отримав відмову від римської команди.

Рома відхилила пропозицію Трабзонспора, оскільки сподівається отримати вдвічі більше, щоб відбити частину коштів, витрачених на придбання українця влітку 2024 року.

Довбик виступає за Рому з літа 2024 року. За весь час форвард провів 63 матчі за римську команду: 20 голів та шість асистів.

Контракт українця з римлянами чинний до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного нападника у 15 млн євро.