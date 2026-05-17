Сергій Разумовський

Челсі зазнав мінімальної поразки від Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії, поступившись із рахунком 0:1. Єдиний м’яч у вирішальному матчі забив Семеньйо на 72-й хвилині, а лондонський клуб знову залишився без трофея.

Для Челсі ця невдача стала вже четвертою поспіль у фіналах Кубка Англії. Востаннє команда перемагала в турнірі ще у 2018 році, після чого щоразу зупинялася за крок до титулу. У 2020 році лондонці програли Арсеналу з рахунком 1:2, у 2021-му поступилися Лестеру 0:1, а в 2022-му втратили трофей у дуелі з Ліверпулем, де основний ігровий час завершився 0:0, а в серії пенальті сильнішими були мерсисайдці — 6:5.

Таким чином, Челсі став першим клубом, який програв чотири фінали Кубка Англії поспіль із часів Лестера, який мав подібну невдалу серію в період з 1949 по 1969 рік. Це ще раз підкреслює, наскільки останнім часом непростою є для команди боротьба саме у вирішальних матчах.

Якщо ж враховувати всі внутрішні турніри, то серія Челсі з поразок у фіналах виглядає ще більш показовою — загалом вона вже сягнула восьми невдалих вирішальних матчів. Окрім чотирьох програних фіналів Кубка Англії, до цього додаються ще три поразки у фіналах Кубка ліги та одна невдача в матчі за Суперкубок Англії.

