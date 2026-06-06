Сергій Разумовський

Металіст 1925 офіційно оголосив про завершення співпраці з лівим захисником Євгенієм Пасічем. Футболіст залишив харківський клуб на правах вільного агента. Про це повідомила пресслужба Металіста 1925.

32-річний українець приєднався до команди влітку 2024 року. За період перебування у складі харківського клубу Пасіч провів 10 матчів. Результативними діями у цих поєдинках захисник не відзначався.

Під час дії контракту з Металістом 1925 футболіст також двічі вирушав в оренду. Пасіч виступав за Ворсклу та Оболонь, після чого повертався до структури харківського клубу. У Металісті 1925 подякували гравцеві за період, проведений у команді, а також за його внесок у розвиток клубу.

Поточний сезон харків'яни завершили на п'ятому місці у турнірній таблиці української Прем’єр-ліги. Команда Младена Бартуловича відстала від Динамо на шість очок.

Раніше Металіст 1925 офіційно попрощався з вихованцем Динамо Калітвінцевим.