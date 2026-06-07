Павло Василенко

Під час матчу Данії проти України (2:1) стався драматичний інцидент за участю Крістіана Еріксена. Гравець господарів упав на поле та ненадовго втратив свідомість. За словами лікаря команди, данський хавбек почувається добре і незабаром пройде обстеження.

Матч між Данією та Україною в Оденсе був перерваний на 65-й хвилині після того, як Еріксен втратив свідомість. Гравцеві негайно надали медичну допомогу лікарі.

Через кілька хвилин півзахисник Вольфсбурга самостійно піднявся з поля, а потім його каретою швидкої допомоги доставили до лікарні. Там він пройде ретельне кардіологічне обстеження.

Невдовзі після перерви матчу лікар збірної Данії Мортен Босен розповів про стан Еріксена.

«Крістіан почувається добре і самостійно покинув поле. З моєї точки зору, імплантований кардіостимулятор спрацював належним чином. Він був непритомний якусь мить, але дуже швидко прийшов до тями, і ми одразу ж зв’язалися з ним. Зараз він пройде подальше обстеження в лікарні, щоб визначити причину інциденту. Ми постійно підтримуємо зв'язок з ним та лікарями в лікарні. Однак Крістіан почувається добре і попросив мене привітати всіх гравців і сказати їм, що з ним все гаразд».

Це був не перший подібний інцидент з Еріксеном. Під час матчу проти Фінляндії на Євро у червні 2021 він втратив свідомість і був реанімований парамедиками. Після операції Еріксен пропустив близько семи місяців професійного футболу. У січні 2022 року повернувся на поле у складі Брентфорда.