Данський футболіст Крістіан Еріксен знепритомнів під час недільного товариського матчу проти України в Оденсе. Після більш ніж години гри за рахунку 2:1 на користь господарів 34-річний данець упав на землю.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з Еріксеном.

«По-перше, сьогодні не хочеться говорити про футбол. З останнього, що мені відомо – з Еріксеном все гаразд.

Я дуже вдячний футболістам та тренеру за їхню реакцію. За те, що вони підтримали і весь стадіон.

В таких ситуаціях варто думати лише про життя футболіста. Зараз вся наша команда, думаю, всі люди в Україні разом з родиною Крістіана. Ми поруч з ним.

Я сподіваюся, він одужає. Залишається думати про це, молитися та бути всім разом», – сказав Шевченко в ефірі Megogo.