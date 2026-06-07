Шевченко відреагував на моторошний епізод з Еріксеном: «Сьогодні не хочеться говорити про футбол»
Матч Данія – Україна відійшов на другий план
близько 2 годин томуПідписатися в
Данський футболіст Крістіан Еріксен знепритомнів під час недільного товариського матчу проти України в Оденсе. Після більш ніж години гри за рахунку 2:1 на користь господарів 34-річний данець упав на землю.
Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з Еріксеном.
«По-перше, сьогодні не хочеться говорити про футбол. З останнього, що мені відомо – з Еріксеном все гаразд.
Я дуже вдячний футболістам та тренеру за їхню реакцію. За те, що вони підтримали і весь стадіон.
В таких ситуаціях варто думати лише про життя футболіста. Зараз вся наша команда, думаю, всі люди в Україні разом з родиною Крістіана. Ми поруч з ним.
Я сподіваюся, він одужає. Залишається думати про це, молитися та бути всім разом», – сказав Шевченко в ефірі Megogo.
Колишній півзахисник Інтера, Манчестер Юнайтед та Тоттенгема переніс серцевий напад під час матчу Євро у червні 2021 року в Копенгагені проти Фінляндії. Лікарі негайно втрутилися та розпочали реанімацію. Завдяки їхній швидкій реакції його було врятовано. Відтоді Ерікскен грає з імплантованим дефібрилятором.
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