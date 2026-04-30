Сергій Разумовський

У матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій Шахтар зазнав домашньої поразки від Кристал Пелас, поступившись із рахунком 1:3. Англійський клуб зробив вагому заявку на вихід до фіналу, здобувши переконливий результат перед матчем-відповіддю.

Номінальні гості приголомшили донецьку команду вже на самому старті зустрічі. На 22-й секунді Ісмаїла Сарр відкрив рахунок, скориставшись провалом в обороні після розіграшу з центру поля. Цей швидкий гол дозволив Кристал Пелас одразу захопити ініціативу та почуватися значно впевненіше. До перерви рахунок більше не змінився, тож перший тайм завершився мінімальною перевагою англійців.

На початку другої половини гри Шахтар зумів відновити інтригу. 22-річний Олег Очеретько, якому Арда Туран довірив місце у стартовому складі, вдало зіграв після стандартного положення та зрівняв рахунок. Здавалося, що цей м’яч може стати переломним і повернути господарів у гру.

Втім, після пропущеного гола Кристал Пелас швидко повернув собі контроль над перебігом зустрічі. Уже на 58-й хвилині Даїчі Камада знову вивів свою команду вперед, а ближче до завершення поєдинку Стрюнн-Ларсен остаточно зняв усі питання щодо переможця, забивши третій м’яч на 84-й хвилині. У підсумку англійський клуб здобув впевнену перемогу над Шахтарем і тепер має комфортну перевагу перед другою грою.

В іншому півфіналі Райо Вальєкано на своєму полі здолав Страсбург із мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок Алемао на 54-й хвилині. Матчі-відповіді в обох півфінальних парах відбудуться рівно за тиждень на полях суперників.

Цікаво, що на загальному етапі Кристал Пелас також переміг Динамо, із яким Шахтарю доведеться зіграти на вихідних, також із різницею у два м'ячі (2:0).

Ліга конференцій. Півфінал, перші матчі

Шахтар – Кристал Пелас 1:3

Голи: Очеретько, 48 – Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько (Назаріна, 83), Аліссон, Педріньйо (Невертон, 74), Марлон Гомес (Ізакі, 65), Егіналду (Бондаренко, 74), Кауан Еліас (Траоре, 83)

Кристал Пелас: Гендерсон, Річардс, Лакруа, Канво. Муньйос, Уортон, Камада (Лерма, 90), Мітчелл, Сарр, Матета (Ларсен, 65), Піно (Джонсон, 74)

Попередження: Очеретько (31), Вінісіус Тобіас (38), Педро Енріке (53) – Піно (44), Канво (56)

Райо Вальєкано – Страсбур 1:0

Гол: Алемао, 54