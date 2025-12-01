Універсальний гравець англійського клубу Ноттінгем Форест Олександр Зінченко отримав серйозну травму та пропустив уже сім матчів поспіль у Прем'єр-лізі. За даними ВВС, українець поступово повертається до тренувань і вже отримав дозвіл на індивідуальні заняття, що підтвердив головний тренер «лісників» Шон Дайч.

Нагадаємо, що пошкодження паху Зінченко отримав наприкінці першого тайму матчу Ліги Європи проти Порту (2:0), що відбувся 23 жовтня.

«Є хороші новини. Не всі ще в формі, але деякі гравці вже тренуються. Морган Гіббс-Уайт отримав забій, але ми очікуємо, що він буде готовий до завтрашнього виходу на поле. Ділейн Баква і Олександр Зінченко повернулися до тренувань, але Баква буде відпочивати трохи довше», - цитує тренера BBC Sport.

Раніше головний тренер Ноттінгем Форест висловився щодо Зінченка.