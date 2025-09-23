Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі підбив підсумки матчу 5 туру Ліги 1 проти ПСЖ (1:0). Його слова наводить пресслужба клубу.

Треба цінувати й смакувати кожен момент, коли ми приходимо на цей стадіон. Нам цього бракуватиме, коли нас тут більше не буде. Ми провели великий матч. Перша половина була дуже гарною, з високим пресингом. У другій ми додали фізичної енергії. Дивлячись на табло, ми чекали, коли ж усе закінчиться. Це заслужена перемога над командою, яка залишає слід в історії, подібно до Мілана Саккі чи Барси Гвардіоли.

Це один із найкращих днів відтоді, як я прибув до Марселя. Перемогти ПСЖ - це була мрія, адже в ПСЖ немає справжнього суперника. Але це лише перемога, лише три очки. Я не дав гравцям вихідних, бо найважливіший матч - у п’ятницю в Страсбурзі. Його не обов’язково виграти, але ми зробили ще один крок до мети – стати великою командою.

Ця перемога не повинна нічого додавати команді понад те, що є. У нас сильні гравці. Поразка в Мадриді дала нам користь. У нас хороші футболісти, за що треба подякувати керівництву. Дивлячись на команду, я бачу справді міцний колектив. У п’ятницю матч буде важливішим, ніж сьогоднішній. Я вже погрожував гравцям, вони це знають.

Я не чарівник, я лише готую гравців якнайкраще. Ми святкуємо, поважаючи суперника. Можливо, про це говоритимуть через 10 чи 30 років. Але завтра треба все забути й почати підготовку до матчу зі Страсбургом, який наразі випереджає нас у таблиці. Якщо ми переможемо Париж, а до Страсбурга приїдемо в шльопанцях, це означатиме, що ми не готові.

Так, справді, ми добре проаналізували матч проти Реала. Це заслуга гравців, що все спрацювало. Є футболісти, про яких складається враження, що вони вже два роки тут. Ми створили відчуття контролю над грою. У нас вдома панує такий настрій, що ніхто не хоче, аби хтось загасив вогонь на стадіоні», - сказав Роберто.