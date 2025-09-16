Павло Василенко

Стів Манданда офіційно завершив футбольну кар’єру у 40 років, але спорт залишати не збирається.

Чемпіон світу 2018 року і багаторічний воротар Марселя тепер стане обличчям французького Canal+. Він працюватиме експертом під час матчів Ліги чемпіонів – особливо тих, де гратиме його рідний клуб.

Минулого тижня Манданда оголосив про завершення виступів. Останні роки він провів у Ренні, але найбільші тріумфи пов’язані саме з Марселем та збірною Франції. На його рахунку – чемпіонство Ліги 1 у сезоні 2009/10, перемога на ЧС-2018 та неймовірні 613 матчів за Марсель, де він 199 разів зберіг ворота «сухими».

Дебют у новій ролі очікується вже 30 вересня під час матчу Ліги чемпіонів проти Аякса.