Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко у ефірі Maincast TV після вильоту команди з юнацького чемпіонату світу-2025 через мінімальну поразку в матчі 1/8 фіналу проти однолітків з Іспанії (0:1) поділився думками щодо скандальної дискваліфікації на гру лідера «синьо-жовтих» Геннадія Синчука.

Дискваліфікація Синчука зламала плани. Тим паче це перед обідом було. Здається, за пару годин до установки. Тому це зламало, це нас трохи вибило з сідла. Й потрібен був час, щоб зрозуміти… Але під час установки вже сказали, що там уже нічого не має заважати думати про гру, думати про перемогу. Тому, чесно кажучи, не знаю як коментувати ситуацію. Треба розбиратися, що відбулося там. Зараз не можу нічого сказати. Дмитро Михайленко

Нагадаємо, Синчук мав відбути дискваліфікацію через перебір жовтих карток у матчі заключного туру групового етапу проти Парагваю (2:1). Однак, що футболіст був помічений у технічній зоні збірної України під час гри, через що ФІФА не зарахувала йому пропуск зустрічі й продовжила відсторонення. Окрім цього, футболіст ще й отримав штраф.

