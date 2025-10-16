Михайленко пояснив, чому ставив у старт замість Пономаренка менш зіркового форварда
Форвард Динамо забив один м'яч за 83 хвилини на полі
близько 2 годин тому
Уже колишній тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко відповів, чому на юнацькому чемпіонаті світу-2025 весь можливий ігровий час провели Владислав Крапивцов, Максим Мельниченко й Олексій Гусєв, а також, чому у старті здебільшого грав Олександр Пищур, а не Матвій Пономаренко. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.
Справа не в тому, що до них не було претензій, хоча вони зіграли на високому рівні. Просто заявка на чемпіонат світу складається з 18-ти футболістів, і не на всі позиції була заміна. Їм можна було дати перепочити, але вони були ключовими виконавцями на своїх місцях.
Чому була ставка не на Пономаренка? Різниця була у фізичному стані. Пищур через те, що восени мав трохи більше ігрового часу, на нашу думку, перебував у кращому ігровому тонусі. Але ми попереджали обох, що хлопці будуть змінювати один одного через те, що ігри за два дні на третій, і не так легко відновлюватися. А взагалі це проблема збірної: не так багато виконавців мали стабільну ігрову практику.
Хто перебував у розташуванні збірної України на чемпіонаті світу U-20?
Воротарі: 1. Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), 16. Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).
Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва – Металіст Харків), 4. Микола Киричок (Карпати Львів), 5. Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), 6. Максим Мельниченко (Полісся Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), 20. Олексій Гусєв (Кудрівка).
Півзахисники: 10. Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), 7. Артур Шах (Карпати Львів), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко (Олександрія), 21. Матвій Панченко (Металіст 1925 Харків), 14. Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), 2. Віталій Катрич (Інгулець Петрове), 15. Ярослав Караман (Полісся Житомир).
Нападники: 9. Матвій Пономаренко (Динамо Київ), 19. Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).
Раніше Михайленко виразив жаль з приводу того, що Україна в плей-оф одразу ж потрапила на Іспанію.
