Уже колишній тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко відповів, чому на юнацькому чемпіонаті світу-2025 весь можливий ігровий час провели Владислав Крапивцов, Максим Мельниченко й Олексій Гусєв, а також, чому у старті здебільшого грав Олександр Пищур, а не Матвій Пономаренко. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Справа не в тому, що до них не було претензій, хоча вони зіграли на високому рівні. Просто заявка на чемпіонат світу складається з 18-ти футболістів, і не на всі позиції була заміна. Їм можна було дати перепочити, але вони були ключовими виконавцями на своїх місцях.

Чому була ставка не на Пономаренка? Різниця була у фізичному стані. Пищур через те, що восени мав трохи більше ігрового часу, на нашу думку, перебував у кращому ігровому тонусі. Але ми попереджали обох, що хлопці будуть змінювати один одного через те, що ігри за два дні на третій, і не так легко відновлюватися. А взагалі це проблема збірної: не так багато виконавців мали стабільну ігрову практику.