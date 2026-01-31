Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі підбив підсумки стартового матчу 23 туру Серії А проти Лаціо (2:3). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Настрій, діаметрально протилежний до того, що був післ матчу з «Болоньєю». Залишився тверезий аналіз того, що ми показали на полі: відмінна команда проти іншої відмінної команди. Лаціо прагнули більшого, ми дали відсіч і, на мою думку, не заслуговували на поразку.

Я думав, що ми можемо спробувати виграти, я бачив настрій моїх гравців. Після 2:2 на Олімпіко команда могла б тягнути час, але хлопці намагалися забити третій гол. Я думаю, що це ДНК Дженоа, і я опинився в такій ситуації. Нічия для нас була б хорошим результатом, але футбол є футбол.

Вчора я сказав, що Лаціо переживає негативний період. Я знаю цей стадіон, коли справи йдуть не дуже добре, м'яч може важити більше.

Граючи так, ми можемо набирати очки, ми повинні створити умови для гравців, які мають якість, тому що їх у нас багато. Нам не вистачало гравців, і ми мусили виходити на ринок. Коли ми їх знайшли, їх потрібно інтегрувати, - сказав Де Россі.