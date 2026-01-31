Відома оцінка Малиновського після програного матчу з Лаціо
Руслан був одним з кращих у своїй команді
близько 1 години тому
Руслан Малиновський/фото: Дженоа
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський отримав оцінку за матч 23 туру Серії А 2025/26 проти Лаціо (2:3).
Статистичний портал WhoScored поставив хавбеку 6.9 балів. Малиновський провів на полі 87 хвилин, реалізував пенальті на 67-й хвилині та отримав жовту картку на 64-й.
Найкращим гравцем зустрічі став автор другого голу Дженоа Вітінья, який отримав оцінку 7.9.
Після 23 турів Дженоа набрала 23 очки і знаходиться на 16-му місці в турнірній таблиці Серії А. Від зони вильоту команду відокремлює шість балів. У сезоні 2025/26 Руслан Малиновський провів за клуб 22 офіційні матчі, забивши чотири голи і віддавши три результативні передачі.