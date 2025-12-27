Колишній футболіст і головний тренер Роми Даніеле Де Россі пригадав подробиці свого звільнення восени 2024 року. Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Мені шкода, як все сталося, але зрештою вони досягли успіху. У мене був чіткий план: перший рік ти будуєш, другий рік ти зростаєш, третій рік ти борешся за Скудетто. Ми не були божевільними, роблячи ставку на цю групу, яка, на мою думку, дуже сильна.

Власники прислухались до кожного мого слова. У мене завжди була велика свобода; вони довіряли мені, просити мене про різні речі, перш ніж затвердити мій контракт на 3 роки. Потім все трохи розвалилося, і мені шкода, але те, що сталося зі мною та моїм штабом, було несправедливим.

В мене чиста совість. Я ніколи не зрадив команду, не використовував «силу», яку маю в місті, щоб захистити себе та піти проти гравців. В іншому випадку, я б не пишалася тим, чого ми досягли, - розповів Де Россі.