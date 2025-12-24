Артем Довбик забив лише два голи за Рому цього сезону, перебуваючи під керівництвом тренера Джан П'єро Гасперіні, який не проявляє особливої довіри до українського нападника.

Колишній форвард Роми Роберто Пруццо висловився про шанси Довбика закріпитися у складі римлян, наголосивши, що, як і раніше, вірить у потенціал українця.

«То грає «фальшива дев'ятка», то ні. До того ж, я досі не зрозумів, на якому етапі ми перебуваємо з Довбиком. Ви заплатили за нього великі гроші, минулого року він зробив свою справу в сезоні з трьома тренерами, і я думаю, що він зможе це зробити і цього року. Я сподіваюся, що Гасперіні зможе його відновити, він робив це практично з усіма. Центрфорварди з ним завжди перезапускалися, і я сподіваюся, що так буде і з Артемом», – сказав Пруццо для Il Messaggero.

Цього сезону Довбик провів за Рому 14 матчів у всіх офіційних турнірах, відзначившись двома голами та двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що власники Роми допоможуть Довбику працевлаштуватись в АПЛ.