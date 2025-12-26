Нападник Роми та збірної України Артем Довбик допоможе команді Джан П'єро Гасперіні в матчі 17 туру Серії А проти Дженоа, повідомляє Sky Sport Italia.

28-річний футболіст відновився від травми стегна, яку він отримав на початку листопада.

Цього сезону Довбик взяв участь у 14 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, відзначившись двома голами та двома результативними передачами.

Матч Рома - Дженоа стане останнім в 2025 році у Серії А. Заключний поєдинок 17 туру відбудеться 29 грудня. Початок - 21:45.

Довбик неочікувано може стати гравцем Атлетіко.