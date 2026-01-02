Сергій Разумовський

У 18-му турі італійської Серії А Мілан на виїзді мінімально здолав Кальярі з рахунком 1:0.

Після обережного першого тайму, де команди більше боролися за контроль і не доводили атаки до явних моментів, вирішальний епізод стався одразу після перерви. На 50-й хвилині Рафаел Леау відзначився голом, який і приніс гостям перемогу.

Надалі Кальярі намагався відігратися та додав у тиску, однак Мілан втримав результат до фінального свистка. Окремою подією зустрічі став дебют за россонері нападника збірної Німеччини Нікласа Фюллькруга, який з’явився на полі у другій половині другого тайму.

Мілан набрав 38 очок і одноосібно очолив турнірну таблицю. Однак у Інтера (36) ще є матч у запасі.

Серія А, 18-й тур

Кальярі – Мілан 0:1

Гол: Леау, 50

Кальярі: Капріле, Дзаппа, Родрігес, Луперто, Палестра, Адопо, Маццителлі (Кавуоті 83), Праті (Борреллі 61), Оберт (Ідріссі 61), С. Еспозіто (Гаетано 66), Кілічсой (Паволетті 83)

Мілан: Меньян, Де Вінтер, Томорі, Бартезагі, Салемакерс, Модрич, Фофана (Річчі 69), Рабіо, Еступіньян (Габбія 79), Лофтус-Чік (Пулішич 79), Леау (Фюллькруг 69)

Попередження: Ідріссі 83, Палстра 90+2 – Салемакерс 90+2

