Дебютант УПЛ орендував у Динамо сина легенди київського клубу
Відомі деталі угоди
8 хвилин тому
Фото - ФК Динамо
Динамо та Кудрівка досягли угоди про перехід захисника Олексія Гусєва. Футболіст виступатиме за нову команду на правах оренди до кінця сезону 2025/26, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
Зазначимо, що у першій половині минулого сезону Гусєв теж на правах оренди виступав за луганську Зорю, а у другій – на тих же умовах – за харківський Металіст 1925.
20-річний гравець – син колишнього захисник Динамо Олега Гусєва, який наразі входить у тренерський штаб київської команди.
Олексій Гусєв має контракт з Динамо до 30 червня 2026 року.
Аналітичний портал Transfermarkt оцінює правого захисника 50 тисяч євро.