Павло Василенко

Динамо та Кудрівка досягли угоди про перехід захисника Олексія Гусєва. Футболіст виступатиме за нову команду на правах оренди до кінця сезону 2025/26, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Зазначимо, що у першій половині минулого сезону Гусєв теж на правах оренди виступав за луганську Зорю, а у другій – на тих же умовах – за харківський Металіст 1925.

20-річний гравець – син колишнього захисник Динамо Олега Гусєва, який наразі входить у тренерський штаб київської команди.

Олексій Гусєв має контракт з Динамо до 30 червня 2026 року.

Аналітичний портал Transfermarkt оцінює правого захисника 50 тисяч євро.