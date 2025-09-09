Павло Василенко

Вихованець донецького Шахтаря Ігор Кирюханцев у серпні завершив співпрацю з луганською Зорею.

Як повідомляє ТаТоТаке, захисник близький до підписання контракту з дебютантом УПЛ – Епіцентром. Сьогодні 29-річний футболіст має пройти медогляд у клубі з Хмельниччини.

Кирюханцев останні три сезони виступав за Зорю. Всього він провів за команду 61 матч і відзначився 7 голами.

Наразі Епіцентр займає передостаннє, 15-е місце в турнірній таблиці УПЛ, не набравши жодного очка в чотирьох матчах.