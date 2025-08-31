Наставник Епіцентру Сергій Нагорняк висловився про свої враження після поразки команди від Колоса (0:1) у рамках четвертого туру Української Прем'єр-ліги.

«Який момент зачепив в емоційному плані? Напевно, пропущений м’яч. Колос не міг забити сам – ми собі забили. Буває така трагедія, інколи таке трапляється. Але я вдячний хлопцям, вони, особливо в 1-му таймі, виконали повністю те, про що ми домовлялися, абсолютно перекрили всі зони, що за рахунок чого Колос намагався грати – тільки дальні удари, і нічого не створили.

Самі теж мали хороші моменти вибігали 3 в 2, але не забили. Як на мене, рівна гра. Вирішила долю матчу спонтанність якась, випадковість. Звичайно, Білика треба підтримати. Що буде, якщо кричати йому, що він винен чи ще хтось винен? Ні, підтримали його. Він гідно виконує свою роботу. Нам трішечки не вистачає завжди. Якщо вже суперник не може – то самі собі забиваємо

Ми 4 тури граємо з командами, які перші 4 місця займають. Можливо, ми від Динамо 4 пропустили. Від Шахтаря і Колоса в кінці пропустили. Ми у Ковалівці нічим не поступалися. Так, у Колоса були декілька моментів, у нас були декілька моментів. Абсолютно рівна гра. Я з позитивом дивлюся далі. Є моменти, які мені не сподобалися, але це вже діло наживне.

Тиск є, але я їх оберігаю. Тиск увесь іде на мене. Я завжди хлопцям кажу: «За результат відповідаю тільки я, головний тренер». Всі наші поразки – це тільки моя вина. Хлопці тут ні до чого

Абсолютна підтримка від президента клубу. Він з розумінням ставиться до всього. Знаєте, як він каже: у нас команда Першої ліги, яка дає бій лідерам УПЛ. Нічого страшного. В нас є нові гравці. Я хотів би, щоб вони грали краще, але потрібен час на адаптацію. Ми закрили повністю сильні сторони Колоса – це фланги. А те, що там деякі удари – буває так, не встигли. Так саме мені сподобалося, як у контратаку вибігали», – заявив Нагорняк для УПЛ-ТБ.