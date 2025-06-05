Дебютанти та не тільки: пʼять гравців збірної України, за якими цікаво постежити на Canadian Shield-2025 

Михайло Цирук

Уже в суботу, 7 червня, збірна України, збірна України проведе перший з двох контрольних матчів у межах турнірну Canadian Shield-2025 проти команди Канади, а в ніч на вівторок зустрінеться з Новою Зеландією. Товариські зустрічі зазвичай стають шансом для так званих гравців другого ешелону, які отримують не так багато ігрової практики в команді, а також для дебютантів.

Від команди Сергія Реброва в цьому плані хотілося б більшого, адже цікавих та несподіваних імен у списку тих, хто вирушив за океан, не так і багато. Однак декілька таких футболістів усе ж є, тож пропонуємо до вашої уваги добірку з пʼяти футболістів, на яких буде цікаво поглянути у двох найближчих спарингах синьо-жовтих.

Олександр Мартинюк

Будь-який лівий захисник збірної України автоматично стає потенційною заміною для Віталія Миколенка, однак цю заміну ще потрібно знайти, адже наразі вакансія відкрита. Шанс стати цією заміною може отримати 23-річний Олександр Мартинюк. Його кандидатура цікава тим, що для футболіста це буде перший матч за дорослу збірну, а дебютанти завжди привертають підвищену увагу.

Мартинюк провів хороший сезон в Олександрії: відіграв у 29 з 30 матчів чемпіонату, зробив дві результативні передачі та допоміг команді Руслана Ротаня здобути історичне срібло УПЛ. Тож, виклик цілком виправданий, адже незмінний гравець другої команди ліги - уже звучить як достатня підстава для того, аби тренерський штаб збірної звернув на тебе увагу.

Євген Чеберко

Для Євгена Чеберко вихід в одному з майбутніх спарингів також можна буде вважати дебютом, хоча суто технічно це не дебют. 27-річний центральний захисник має у своєму активі один матч за збірну, однак це було дуже давно - у 2020 році, коли Чеберко відіграв 45 хвилин у спарингу проти Франції, який синьо-жовті програли з рахунком 1:7.

Свій нинішній виклик гравець заслужив якісною грою за американський Коламбус Крю, що наразі бореться за зону плейоф у Східній конференції МЛС. Українець відіграв у 14 з 17 можливих матчів та є гравцем основи команди. Враховуючи те, що до якості гравців, які формують глибину вибору на цій позиції, систематично виникають питання, переглянути ще одного центрального оборонця для Сергія Реброва точно не буде зайвим.

Максим Таловєров

А ось Максим Таловєров у збірній Україні зовсім не дебютант, і вже досить давно викликається до національної команди. Однак викликається суто як запасний, отримуючи так звані сміттєві хвилини в кінці матчу. Очевидно, що сьогодні основною парою центральних захисників збірної України є Забарний та Матвієнко, однак хто під ними? З огляду на те, що 29-річний Матвієнко точно не молодшає, це питання цілком може стати актуальним у найближчі роки, і Таловєров - один з кандидатів на те, аби стати його спадкоємцем.

Після переходу в Плімут Максим суттєво додав та отримав впевненість у своїх силах. І хоча команда в підсумку вилетіла з Чемпіоншипа, а українець пропустив значну частину кінцівки сезону через травму, це не скасовує того факту, що в Англії він спрогресував, і, можливо, цей прогрес допоможе йому приносити більше користі й національній команді.

Микола Михайленко

Ще один дебютант - динамівець Микола Михайленко, і його виклик у збірну точно не викликає жодних запитань. У другій частині чемпіонського для киян сезону Микола безапеляційно виграв конкуренцію у Володимира Бражка. Так, Бражко був просто не здатний її повноцінно вести, але це точно не проблеми Михайленка.

У перспективі цей 24-річний футболіст здається достатньо збалансованою опцією для того, аби стати наступником Тараса Степаненка на позиції опорного півзахисника збірної України. Адже Бражка часто критикують за надмірний ризик та недостатньо надійну роботу в обороні, Калюжного - за те, що цей гравець створений для того, аби битися та боротися, однак до чогось більш складного та витонченого не готовий.

Михайленко здається певною золотою серединою між цими двома конкурентами: не піжон, однак точно не примітивний лісоруб. Тож буде цікаво поглянути, чи зможе він у цих контрольних поєдинках довести свою готовність стати постійним гравцем збірної України.

Владисав Кабаєв

Владислав Кабаєв дебютував за збірну у стартовому матчі Ліги націй проти Албанії, замінивши травмованого Михайла Мудрика, не провалився, але й не вразив, а після повернення Мудрика більше за збірну не грав. Однак зараз, коли Михайло дискваліфікований, питання пстійної заміни для нього знову набуло шаленої актуальності.

У стиках Ліги націй з Бельгією лівіше в атаці грав Судаков, однак обходитися без класичного вінгера нашій команді все ж незвично. Тож постає питання, а хто повинен ним бути, і варіантів насправді не дуже багато.

Найочевидніші - Кабаєв і Назаренко. Кабаєв стабільно грає за Динамо та є єдиним гравцем киян, що взяв участь у всіх 30 матчах чемпіонату. Але при цьому Владислав не вражає результативністю: лише чотири голи та шість асистів у всіх турнірах - не ті показники, які хочеться бачити від основного вінгера чемпіона України. Втім, Олександра Назаренка з командою в Канаді немає, тож з номінально лівих вінгерів Кабаєв залишається фактично безальтернативною опцією.

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