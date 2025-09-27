Сергій Стаднюк

У шостому турі французької Ліги 1 Лор’ян на своєму полі сенсаційно здолав Монако.

Господарі залишилися в більшості вже на 38-й хвилині, коли за другу жовту картку вилучили Керера. Це дозволило команді взяти ініціативу в свої руки: Бамба відкрив рахунок перед перервою, а у другому таймі дубль Пажі фактично зняв усі питання щодо переможця. Єдиний гол монегасків забив Фаті, реалізувавши пенальті на сьомій компенсованій хвилині.

ПСЖ вдома впевнено переграв Осер. Героями парижан стали центральні захисники. У першому таймі українець Ілля Забарний відкрив рахунок, забивши свій дебютний м’яч у складі господарів, а після перерви перевагу подвоїв Бералдо.

Для Забарного цей вечір став особливим не лише завдяки голу, а й високій якості гри. Центрбек завершив матч із 96% точних передач (77 з 80) та отримав оцінку 7.6.

ПСЖ набрав 15 очок і повернувся в одноосібні лідери Ліги 1. У Монако 12 балів разом із Марселем, Ліоном та Страсбуром. Із цієї компанії лиш «ткачі» можуть наздогнати парижан.

Ліга 1, шостий тур

Лор’ян – Монако 3:1

Голи: Бамба, 40, Пажі, 76, 82 – Фаті, 90+7 (пен.)

Вилучення: Керер, 38 (Монако, друга ЖК)

ПСЖ – Осер 2:0

Голи: Забарний, 32, Бералдо, 54

ПСЖ: Шевальє, Ернандес, Бералдо, Забарний, Заїр-Емері, Маюлу (Нд'янту, 62), Вітінья (Хакімі, 35), Лі Кан Ін (Жанжель, 80), Кварацхелія (Барколя, 46), Рамуш, Мбає

Осер: Леон, Менса, Акпа (Кулібалі, 65), Сьєрральта, Сіве (Мара, 46), Сеная, Намасо (Осман, 74), Дануа (Матондо, 74), Овусу (Діуссе, 87), Казімір, Сінайоко

Попередження: Барколя, 88 – Сеная, 24, Матондо, 77