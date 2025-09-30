Журналіст Володимир Звєров висловився про гру голкіпера біло-синіх Валентина Моргуна у матчі 7 туру УПЛ проти Карпат (3:3).

Це був його третій матч в УПЛ. Хоча насправді другий. Матч останнього туру Динамо з Колосом минулого сезону був чемпіонським. Там вже стояла сцена та роздавали медалі. Дебютувати у 23 роки у нашому чемпіонаті, у дорослому футболі за Динамо - це складна штука. І тут великий ризик того, що воротар помилятиметься. Бо помиляються усі молоді воротарі. Але одна річ, коли ти помиляєшся у 10-й команді чемпіонату, та інша, коли ти помиляєшся у Динамо

Не те, що я хотів би захистити Моргуна, але я хочу його підтримати. Це природний процес. Те, що він пропустив, виглядало жахливо, бо це було на 90+4-й хвилині. Після цієї помилки рахунок не став 3:1 чи 4:1 на користь Динамо. Він став 3:3. Не знаю, чи будуть у Моргуна ще шанси Динамо. Це питання до тренерського штабу, - розповів Звєров.

