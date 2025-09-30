Захисник Динамо відзначився автоголом в Туреччині
Захисник Коджаеліспору Олександр Сирота мав не найкращу гру
близько 9 годин тому
Олександр Сирота/фото: Коджаеліспор
Коджаеліспор у гостях зустрічався з Бешикташем у поєдинку 7-го туру чемпіонату Туреччини.
Матч завершився перемогою стамбульського клубу з рахунком 3:1. За рахунку 2:1 гості намагалися врятувати гру та створили кілька небезпечних моментів, проте остаточну точку поставив автогол українського захисника Олександра Сироти.
Футболіст виступає за Коджаеліспор на правах оренди з київського Динамо і цього сезону провів три матчі в турецькій першості.
Після цієї поразки Коджаеліспор продовжує замикати турнірну таблицю, маючи лише два очки після семи зіграних зустрічей.
