Коджаеліспор у гостях зустрічався з Бешикташем у поєдинку 7-го туру чемпіонату Туреччини.

Матч завершився перемогою стамбульського клубу з рахунком 3:1. За рахунку 2:1 гості намагалися врятувати гру та створили кілька небезпечних моментів, проте остаточну точку поставив автогол українського захисника Олександра Сироти.

🚨🇹🇷 | GOAL: JOTA SILVA MAKES IT THREE FOR BESIKTAS!



Besiktas 3-1 Kocaelispor. pic.twitter.com/9LAQdKmugV — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) September 29, 2025

Футболіст виступає за Коджаеліспор на правах оренди з київського Динамо і цього сезону провів три матчі в турецькій першості.

Після цієї поразки Коджаеліспор продовжує замикати турнірну таблицю, маючи лише два очки після семи зіграних зустрічей.

Раніше експерт назвав основну причину помилок резервного кіпера Динамо.