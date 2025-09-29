Михайло Цирук

З пʼятниці по неділю відбулися 7 поєдинків сьомого туру УПЛ, у якому були як відверто нудні, так і дуже цікаві матчі. Динамо втретє поспіль втратило очки, Колос вперше в сезоні зазнав поразки, Металіст 1925 увірвався до топ-3 турнірної таблиці, а Шахтар розтрощив Рух та вперше за довгий час вийшов у лідери. Пропонуємо до вашої уваги головні підсумки ігрового вікенду в українській національній першості.

Обидва новачки поки перемагають в УПЛ не дуже часто: Кудрівка, до цього туру, востаннє святкувала успіх ще 17 серпня, а в Епіцентру поки взагалі лише одна перемога в сезоні. Тож лобовий поєдинок на Оболонь-Арені сприймався обома не інакше як такий, де обовʼязково треба здобувати максимальний результат.

Першими крок до мети зробили гості, коли на 33 хвилині Себеріо вивів підопічних Сергія Нагорняка вперед. Однак у другому таймі своє слово сказала вже Кудрівка. Зрівняти рахунок допоміг автогол захисника суперника Владислава Мороза, а за 5 хвилин до кінця основного часу команда Василя Баранова заробила пенальті, який реалізував досвідчений Андрій Тотовицький.

Ця перемога підняла Кудрівку у верхню частину турнірної таблиці, і тепер команда з Чернігівщини посідає сьому позицію. А от Епіцентр і надалі перебуває в зоні прямого вильоту, розташовуючись на передостанньому місці.

Підійматися в таблиці продовжує й Олександрія, яка здобула залікові бали в третьому поєдинку поспіль. Після перемоги над ЛНЗ і нічиєї з Динамо підопічні Кирила Нестеренка обіграли й новачка ліги Полтаву, для якої ця поразка стала четвертою за останні 5 матчів.

Долю зустрічі вирішив єдиний гол Теді Цари у компенсований до першого тайму час. Ця перемога дозволила олександрійцям впритул наблизитися до того, аби залишити зону перехідних матчів уже наступного туру. Полтава, своєю чергою, залишається на межі зони прямого вильоту, розташовуючись на 14 позиції.

Перший з нульових матчів туру видався доволі нудним та небагатим на події. За цього рівного та невиразного футболу результат, в цілому, можна вважати справедливим, адже на більше не заслужила жодна з команд. Внаслідок цієї нічиєї обидві команди залишилися в середині турнірної таблиці: Оболонь наразі восьма, а Зоря - 11-та.

Абсолютно протилежним чином до попереднього матчу складалася гра у Львові. Звісно, за здобуте очко з чемпіоном України, у першу чергу, треба хвалити Карпати. Але ж наскільки бездарно та однотипно Динамо втретє поспіль втрачає перемогу. Як не змінюй пару центрбеків киян - там все одно триває хаос та катастрофа, і що з цим робити - у столичному клубі поки не знають.

На матч на стадіоні Україна вийшли Біловар та новачок Тіаре, але проблеми нікуди не поділися: уже на 24 хвилині вони, після низки спроб, так і не змогли нормально вибити мʼяч зі свого штрафного, внаслідок чого Альварес зумів відкрити рахунок. А за 3 хвилини перевагу Карпат подвоїв Бруніньйо, після чого здавалася, що безпрограшна серія киян в УПЛ справді під загрозою.

Проте далі виявилося, що в цьому матчі Динамо здатне грати в футбол. Гості видали шалений відрізок наприкінці першого та на початку другого таймів, у який забили аж три мʼячі. Два з них прийшли з кутових, які результативними ударами завершував Караваєв, а ще один гол після хорошої комбінації забив Шапаренко.

І ось тут би розвинути цей успіх, та на хвилі впевненості добити суперника. Але ж де там: динамівці знову кинули грати, дозволили Карпатам організувати навалу на свої ворота і пропустили на останніх хвилинах.

Цього разу, окрім захисників, свою некомпетентність демонстрував ще й голкіпер Моргун: спочатку вибив досить простий для фіксування мʼяч кулаком, дозволивши супернику продовжити атаку, а потім відверто загубив ворота, внаслідок чого зовсім нескладний та невдалий удар Мірошниченка став голом.

Невідомо, скільки ще ґуль треба набити Динамо, аби нарешті почати робити висновки і не включатися у гру лише на 20 хвилин, а також навчитися діяти під час подач у власний штрафний. Так само невідомо, як ця команда зможе вже у четвер протистояти Кристал Пелас, котрий цього сезону ще не програвав в АПЛ, а в останньому матчі по ділу прибив Ліверпуль (2:1). Якось сумно все це поки уявляється.

Нульовий матч номер два у цьому турі був дещо жвавішим з боку однієї з команд, а саме ЛНЗ, котрий на своєму полі прагнув здобути максимальний результат. Господарі більше били по воротах, більше влучали в них, проте забити так і не змогли. Тож це 0:0, які залишили пʼяту та шосту команди турнірної таблиці на своїх місцях.

Абсолютно нульовим за своєю сутністю був і цей поєдинок у Житомирі. Такого відверто поганого футболу, як, особливо, у першому таймі цієї зустрічі, обидві команди цього сезону ще не демонстрували.

Долю нудної зустрічі вирішив єдиний гол Дениса Антюха, який завдав Колосу першої поразки в УПЛ за останні 13 матчів. Ну а харківʼяни, завдяки цій перемозі, піднялися до топ-3 турнірної таблиці, і боротьба за єврокубки вже у першому сезоні після повернення до еліти з кожним туром уже не здається чимось малоймовірним.

Після відвертих страждань у двох попередніх матчах чемпіонату Шахтар, нарешті, здобув легку та впевнену перемогу. Під гарячу руку команди Арди Турана потрапив львівський Рух, який наразі не здатен чинити опору не те що Шахтарю, а й значно скромнішим командам.

Питання щодо переможця були зняті ще в середині першого тайму, коли два голи поспіль у виконанні Мейрелеша та Педріньйо подарували гірникам комфортну перевагу. А в другому таймі Шахтар добив суперника ще одним голом Педріньйо, якому асистував інший Педріньйо, той, що Педро Енріке, а також точним ударом Ісаке Сілви. Отож, 4:0, які дозволили Шахтарю вперше за довгий час очолити турнірну таблицю. А от Рух, за підсумками семи турів, поки виглядає головним претендентом на виліт.

Матч Верес - Полісся відбудеться у понеділок, 29 вересня. Початок зустрічі - о 18:00.

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ