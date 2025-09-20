Павло Василенко

Спортивний директор Барселони Деку повідомив, що каталонці хотіли б продовжити контракт з нідерландським півзахисником Френкі де Йонгом. Чинний контракт гравця з чемпіонами Іспанії закінчується в кінці цього сезону.

«Ми ведемо переговори. Думаю, ми досягнемо угоди. Він важливий гравець для нас. Я думаю, що він щасливий у Барселоні. Ми також ним задоволені. Тож я не думаю, що тут є якісь проблеми», – сказав Деку.

Де Йонг вже взяв участь у двох матчах Ла Ліги цього сезону, а Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 45 мільйонів євро.

Наразі Барселона займає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 10 очок.

У матчі п’ятого туру чемпіонату Іспанії каталонці зіграють на своєму полі проти Хетафе 21 вересня.