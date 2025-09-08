Павло Василенко

Деле Аллі переживає переломний момент у своїй кар'єрі. Ставши вільним агентом, англійський півзахисник привернув увагу кількох клубів, але йому також довелося пережити кілька важких місяців, які змусили його навіть подумати про завершення кар'єри.

Його результати виявилися нижчими за очікування, а відсутність послідовності, а також фізичні та особисті проблеми зробили цей період особливо важким для нього.

Незважаючи на це, дві англійські команди висловили зацікавленість у його підписанні. Вулвергемптон, який займає нині останнє місце в турнірній таблиці Ангнлійської Прем'єр-ліги, розглядає Деле Аллі як можливість посилити свій півзахист і набратися досвіду в критичний момент сезону. Його прихід може привнести в команду креативність та лідерські якості у вирішальних матчах, які вони мають пройти, щоб уникнути вильоту.

Тим часом Іпсвіч Таун, який вилетів до Чемпіоншипу цього сезону, також уважно стежить за ситуацією з англійцем. Клуб прагне повернутися до вищого дивізіону і вважає, що Деле Аллі здатний очолити конкурентоспроможний проект. Його досвід в АПЛ та вміння організовувати атакувальну гру можуть відіграти вирішальну роль у непростому сезоні у другому дивізіоні.

Той факт, що Деле Аллі є вільним агентом, робить його підписання привабливішим для обох клубів. Не виплачуючи йому трансферну вартість, клуби можуть запропонувати йому умови, що відповідають його потребам, що дозволить йому вибрати проект, який найкраще відповідає його майбутньому, і дозволить повернути собі впевненість, втрачену в останні місяці.

Тим часом Аллі продовжує тренуватися та оцінювати свої можливості. Обидва клуби хочуть якнайшвидше завершити угоду, що додає тиску, але і вносить ясність: англієць повинен вирішити, чи залишатися на елітному рівні або взяти на себе більш помітну роль, щоб відновити форму та впевненість.