Сергій Разумовський

Жирона розпочала сезон Сегунди з нічиєї в домашньому матчі проти Леганеса – 1:1. Каталонці пропустили на 48-й хвилині: Наїм Гарсія скористався нагодою та вивів гостей уперед. Господарі довго не могли відповісти, але врятувалися від поразки вже в компенсований час. Абель Руїс забив на 90-й хвилині й установив остаточний рахунок.

Ла Ліга 2, перший тур

Жирона – Леганес 1:1

Голи: Руїс, 90 – Гарсія, 48

До заявки Жирони потрапили одразу троє українців – Віктор Циганков, Владислав Ванат і Владислав Крапивцов. Однак жоден із них так і не з’явився на полі. Ще до матчу головний тренер Кіке Альварес розповів, що Циганков відмовився готуватися до виходу на заміну. За словами наставника, вінгер був у заявці, проте не захотів навіть переодягатися для участі в грі.

Циганков був у складі, але не захотів переодягатися, проте більше я нічого сказати не можу. Кіке Альварес

Пізніше журналіст Cadena SER Ніл Сола у соцмережі X повідомив, що подібна ситуація сталася і з Ванатом. Тренер запропонував нападнику розпочати розминку, однак 24-річний футболіст відмовився виходити на поле. Причини рішення українця наразі залишаються невідомими. Іспанські медіа стверджують, що поведінка обох гравців викликала негативну реакцію в роздягальні Жирони.

A banda de Tsygankov…. VLADSYLAV VANAT també s’ha negat a jugar quan Quique Álvarez li ha dit que escalfés. Aquestes actituds han sentat MOLT MALAMENT al vestidor. https://t.co/iacZ9e6SkB — Nil Solà (@Nilsola10) August 16, 2026

Ситуація з Циганковим може бути пов’язана з його бажанням змінити клуб. Раніше повідомлялося про інтерес до 28-річного вінгера з боку Валенсії, Сельти та Еспаньйола. Його контракт із Жироною чинний до 30 червня 2027 року.

У сезоні-2025/26 Циганков провів 34 матчі, забив сім голів і віддав п’ять результативних передач. Ванат перейшов із Динамо влітку минулого року за 15 мільйонів євро. За Жирону він зіграв 29 поєдинків, забив 10 м’ячів і зробив дві результативні передачі. Transfermarkt оцінює ринкову вартість кожного українця у 15 мільйонів євро.