Павло Василенко

Вінгер Жирони Віктор Циганков може змінити клуб під час літнього трансферного вікна, однак його переїзд до іншої команди Ла Ліги наразі опинився під питанням.

За інформацією іспанських ЗМІ, інтерес до 28-річного футболіста проявляли одразу чотири клуби – Реал Сосьєдад, Еспаньйол, Вільярреал та Валенсія. Представники цих команд уже контактували з Жироною щодо можливого трансферу українця.

Втім, переговорний процес виявився непростим. Головною перешкодою стали фінансові вимоги самого Циганкова. Повідомляється, що українець розраховує на зарплату близько 4 мільйонів євро на рік, через що частина потенційних покупців почала переглядати свої трансферні плани.

Після вильоту Жирони до Сегунди ймовірність відходу одного з лідерів команди суттєво зросла, однак поки що сторонам не вдалося знайти компроміс щодо умов особистого контракту.

За підсумками сезону 2025/26 каталонський клуб набрав 41 очко, посів 19-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги та залишив елітний дивізіон.

Минулого сезону Циганков провів 34 матчі у всіх турнірах, у яких забив сім голів і віддав п'ять результативних передач.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість українського вінгера становить 15 мільйонів євро, а його контракт із Жироною діє до 30 червня 2027 року.