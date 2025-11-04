Дембеле отримав чергову травму
Футболіст не дограв матч з Баварією
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Вінгер ПСЖ Усман Дембеле знову має проблеми зі здоров'ям. 28-річний гравець покинув поле у першому таймі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.
На 22-й хвилині Дембеле головою відправив м'яч у сітку. Його гол не зарахували через офсайд. Через мить прийшли ще гірші новини.
Дембеле отримав травму м'яза та запросив заміну.
Наприкінці першого тайму стався дуже неприємний випадок для ПСЖ. Автор дубля у цьому поєдинку вінгер Баварії Луїс Діас жорстоко сфолив на захиснику ПСЖ Ашрафі Хакімі, за що отримав вилучення, а гравець господарів залишив поле через серйозну травму.