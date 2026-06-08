Сергій Разумовський

Форвард Олів’є Жиру продовжить виступи за Лілль. Пресслужба французького клубу офіційно повідомила про підписання нової угоди з досвідченим нападником, яка буде чинною до завершення сезону-2026/27.

Попередній контракт 39-річного футболіста з Ліллем був розрахований до 30 червня 2026 року. Таким чином, сторони домовилися про продовження співпраці ще на один сезон. Для Жиру це рішення може стати одним із фінальних етапів у його тривалій професійній кар’єрі.

Після підписання нового контракту нападник дав зрозуміти, що не планує надто далеко заглядати у майбутнє. За словами Жиру, усе, що може відбутися після цього періоду, він сприймає вже як додатковий бонус. Француз також визнав, що з великою ймовірністю сезон 2026/27 стане останнім у його кар’єрі футболіста, фактично фінальним етапом його виступів на професійному рівні.

Жиру приєднався до Лілля у липні 2025 року і швидко став важливою фігурою в атакувальній лінії команди. Попри свій вік, нападник продовжує демонструвати результативність і залишається одним із ключових гравців складу.

У поточному сезоні 39-річний француз провів за Лілль 44 матчі у всіх турнірах. На його рахунку 11 забитих м’ячів та одна результативна передача. Саме ці 11 голів дозволили Олів’є стати найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону.

Раніше вінгер Динамо Андрій Ярмоленко продовжив контракт після заяви, що попередній сезон стане для нього останнім.