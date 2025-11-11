13 листопада збірна України проведе один із ключових матчів кваліфікації чемпіонату світу-2026. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться у Парижі з національною командою Франції. Гра відбудеться на знаменитому стадіоні Парк де Пренс і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на OTT-платформі MEGOGO, а також безкоштовно у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах на телеканалі MEGOGO Спорт.

Це вже друга зустріч команд у поточному відбірковому циклі. У вересні у Вроцлаві (Польща) французи здобули перемогу з рахунком 2:0 — тоді відзначилися Мікаель Олісе та Кіліан Мбаппе.

Після чотирьох турів Україна посідає друге місце у групі D, маючи у своєму активі 7 очок. Франція очолює квартет із 10 балами, Ісландія має 4, а Азербайджан замикає таблицю з 1 очком.