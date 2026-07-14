Сергій Разумовський

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам встановив історичне досягнення у півфінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

14 липня французька команда вийшла на гру 1/2 фіналу ЧС-2026 під керівництвом 57-річного фахівця. Для Дешама цей поєдинок став уже 26-м на посаді головного тренера національної команди на чемпіонатах світу. Завдяки цьому він став абсолютним рекордсменом серед тренерів за кількістю матчів на світових першостях.

Дешам перевершив попереднє досягнення Хельмута Шена, який тривалий час очолював збірну ФРН. Німецький фахівець працював із командою з 1964 до 1978 року, а на чемпіонатах світу провів на чолі збірної ФРН 25 матчів. Саме цей показник залишався рекордним до півфінальної зустрічі Франції з Іспанією.

Дідьє Дешам очолив збірну Франції у липні 2012 року. За цей період він став одним із найуспішніших тренерів в історії французького футболу. Під його керівництвом Франція виграла чемпіонат світу 2018 року, а на мундіалі 2022 року дійшла до фіналу та стала срібним призером турніру.

Крім того, з Дешамом французька команда грала у фіналі Євро-2016, де поступилася Португалії, а також здобула перемогу в Лізі націй у 2021 році. Його робота зі збірною триває вже понад десять років, і за цей час Франція стабільно залишалася серед головних претендентів на перемогу на великих міжнародних турнірах.

Третє місце у рейтингу тренерів за кількістю матчів на чемпіонатах світу посідає Карлос Альберто Паррейра. Бразильський спеціаліст провів 23 поєдинки на світових форумах, працюючи з різними національними командами. На чемпіонатах світу він керував збірними Кувейту, ОАЕ, Бразилії та ПАР.

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