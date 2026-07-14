Сергій Разумовський

Вже зовсім скоро відбудеться один із центральних матчів чемпіонату світу-2026: у півфіналі турніру збірна Франції зіграє проти збірної Іспанії. Це протистояння визначить одного з фіналістів Мундіалю, який продовжить боротьбу за головний трофей світового футболу.

Поєдинок Франція – Іспанія пройде на стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас, США. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом. Обслуговуватиме матч суддівська бригада на чолі з Іваном Бартоном із Сальвадору.

На груповому етапі Франція здобула три перемоги у трьох матчах. Спочатку команда Дешама обіграла Сенегал з рахунком 3:1, після чого впевнено перемогла Ірак – 3:0. У заключному турі групи французи також не залишили шансів Норвегії, вигравши з рахунком 4:1. Таким чином, збірна Франції завершила груповий раунд із максимальним результатом і вийшла до плейоф у хорошому ігровому тонусі.

У матчах на виліт французька збірна також діяла дуже переконливо. В 1/16 фіналу Франція розгромила Швецію з рахунком 3:0, після чого у більш напруженому поєдинку здолала Парагвай – 1:0. У чвертьфіналі команда Дешама перемогла Марокко з рахунком 2:0 і забезпечила собі місце у півфіналі чемпіонату світу.

Стартовий матч групового етапу Іспанія завершила нульовою нічиєю проти Кабо-Верде. Після цього команда де ла Фуенте значно додала в атаці та впевнено перемогла Саудівську Аравію з рахунком 4:0. У третьому турі іспанці здобули важливу перемогу над Уругваєм – 1:0, що дозволило їм вийти до плейоф.

У матчах плейоф Іспанія також показала високий рівень готовності. Спочатку команда розібралася з Австрією, перемігши 3:0, потім у принциповому європейському протистоянні здолала Португалію з рахунком 1:0. У чвертьфіналі іспанці пройшли Бельгію, вигравши 2:1, і вийшли до півфіналу, де на них чекає зустріч із Францією.

Протистояння Франція – Іспанія обіцяє стати одним із найцікавіших матчів усього чемпіонату світу-2026. Французи підходять до гри з ідеальною статистикою та серією перемог, тоді як іспанці після не надто яскравого старту набрали форму й демонструють дедалі впевненішу гру. Обидві команди мають потужний склад, великий досвід виступів на вирішальних стадіях великих турнірів і амбіції поборотися за титул.

Переможець півфінального матчу Франція – Іспанія вийде до фіналу чемпіонату світу-2026. У вирішальному поєдинку турніру він зустрінеться з переможцем іншого півфіналу, в якому зіграють Англія та Аргентина.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч Франція – Іспанія, а також інші поєдинки чемпіонату світу-2026 на платформі MEGOGO. У кабельних мережах трансляція гри буде доступна на телеканалі MEGOGO Спорт.