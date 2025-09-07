Павло Василенко

Тренер збірної Франції Дідьє Дешам відреагував на нападки на його штаб з боку Парі Сен-Жермен. Переможець Ліги чемпіонів звинуватив лікарів національної команди в травмах Дезіре Дуе і Усмана Дембеле, які пропустять ряд важливих матчів. На думку парижан, лікарі команди Дешама були поінформовані про стан двох гравців, але дозволили їм отримати травми.

«Немає нульового ризику. Якщо ситуація заздалегідь відома, як це було з Райаном Черкі та Вільямом Салібою, то я просто не викликаю їх. Ми завжди мали такі відносини з усіма клубами. Я завжди питаю думку гравця – так я працюю. Однак я розумію людей з ПСЖ, бо на їхньому місці я б відреагував так само», – сказав Дешам на TF1.

Дуе і Дембеле отримали травми в недавньому матчі відбору до чемпіонату світу проти України (2:0). Цікаво, що Дуе почав матч і відчув біль, після чого його замінив Дембеле, який також не зміг дограти матч через проблеми зі здоров'ям.