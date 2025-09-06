Керівництво та тренерський штаб ПСЖ висловили невдоволення після матчу відбору на ЧС-2026, у якому збірна Франції обіграла Україну з рахунком 2:0.

Вінгер паризького клубу Усман Дембеле вийшов на поле після перерви, але вже на 81-й хвилині його замінили через травму.

За інформацією L'Equipe, напередодні матчу ПСЖ повідомив Дідьє Дешама про стан гравця та його нездатність грати повний матч. Медичний штаб клубу просив тренера збірної обмежити участь футболіста, щоб не збільшити травми.

Проте Дешам та його помічники проігнорували рекомендації ПСЖ та випустили Дембеле у другому таймі. У паризькому клубі обурені діями наставника збірної та побоюються, що пошкодження гравця може погіршитися через навантаження у відбірному циклі ЧС-2026.