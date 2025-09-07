Павло Василенко

ПСЖ звинуватив медичну бригаду збірної Франції у травмах Усмана Дембеле та Дезіре Дуе. Вони отримали травми під час тренувань з командою перед відбірковими матчами чемпіонату світу та вибули з гри приблизно на 4-6 тижнів.

Переможець Ліги чемпіонів стверджує, що лікарі в штабі Дідьє Дешама були поінформовані про стан Дембеле та Дуе, але все ж таки дозволили їм вийти на поле у матчі проти збірної України (2:0).

У зв'язку з цим ПСЖ звернувся з проханням скласти новий медичний протокол між клубами та національною збірною, щоб чітко визначити, як діяти в таких випадках.

«Після підтвердження травм своїх гравців, викликаних до збірної Франції – Усмана Дембеле та Дезіре Дуе – які мають серйозні спортивні наслідки для гравців та клубу, ПСЖ надіслав листа до Французької федерації футболу. У ньому клуб наполягає на терміновому запровадженні нового, більш прозорого та спільного протоколу медично-спортивної координації між клубами та національною збірною, який би зробив здоров'я гравців та їхню медичну підтримку абсолютним пріоритетом. ПСЖ, який протягом року стежить за здоров'ям своїх гравців та має точну й детальну інформацію, надав федерації конкретні медичні дані перед початком зборів збірної Франції. Ці дані стосувалися допустимого навантаження та ризиків травмування гравців. Клуб шкодує, що ці медичні рекомендації не були враховані медичним персоналом збірної, а також що бракувало комунікації та консультацій з медичними бригадами. ПСЖ, підтверджуючи свою відданість місії федерації та національній збірній Франції, престиж якої є спільною метою, сподівається, що ці прикриті події прокладуть шлях для створення нової формалізованої системи медичної координації. Ця система має забезпечити систематичний, документований та двосторонній обмін інформацією між медичним персоналом клубів та національної збірної, а також дотримання посиленого принципу запобіжних заходів під час виклику та використання гравців, особливо коли вони проходять лікування від існуючої патології. Нещодавні події, які є серйозними та яких можна було б уникнути, мають призвести до швидких та негайних коригувальних заходів. Клуб готовий активно сприяти цій колективній роботі в інтересах гравців та всього професійного футболу», – говориться у заяві ПСЖ.

Нагадаємо, що цього літа гравцем паризького клубу став український захисник Ілля Забарний.