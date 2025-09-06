Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT поділився думкою щодо впливу переходу до ПСЖ на гру захисника Іллі Забарного у складі «синьо-жовтих».

Персональна позиція Іллі не підлягає сумніву. Ми не знаємо, які були домовленості з ПСЖ. На мій погляд, Забарному перед підписанням контракту могли пообіцяти, що сафонова в команді не буде, однак те, що сталося, безумовно вдарить по його іміджу всередині України.

Можна було перейти до іншого клубу? Це має місце і ПСЖ просто підставили Іллю, який довірився катарцям, що можуть цю ситуацію викружляти в навколополітичному контексті.

Щодо гри за збірну, при зміні клубу твій статус змінюється. Зараз це може дати корисний імпульс. Збірна тільки виграє від збільшення представництва легіонерами.