У товариському поєдинку проти Роми захиснику Евертона Віталію Миколенко довелося залишити поле вже на 11-й хвилині через травму. Українець розпочав зустріч у стартовому складі, проте пошкодження не дозволило йому продовжити гру.

Головний тренер Девід Моєс повідомив, що клуб поки що чекає на повний медичний звіт за станом гравця.

«Почекаємо, що скажуть медики, у нас ще не було шансу побачити звіт», — повідомив Моєс.

Зустріч із Ромою завершилася поразкою Евертона з рахунком 0:1. Артем Довбик провів на полі 80 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Наразі стан Миколенка залишається головним питанням для команди, а вболівальники чекають на офіційні новини від медичного штабу найближчим часом.