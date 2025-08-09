Колишній лікар Руху Дмитро Бабелюк у Telegram-каналі Hospital Pass спрогнозував терміни відновлення захисника Евертона та збірної України Віталія Миколенка. Футболіст зазнав травми у товариському матчі проти Роми (0:1).

Виглядає, звісно, не дуже 😣. Зате точно можна підтвердити, що мова йде про привідний мʼяз (або один з групи привідних).

Точний ступінь травми вкаже тільки МРТ, але зважаючи на місце, за яке тримався Віталій і як покидав, поле є ризик, що це буде більше ніж перший грейд. Також він вказував на місце кріплення, що може означати потенційне ушкодження сухожиля.

У будь-якому разі слід очікувати офіційної інформації від клубу. Але можна передбачити, що Віталій може пропустити мінімум 3-4 тижні.