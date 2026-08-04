Сергій Разумовський

Майбутнє вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде може визначитися найближчими годинами. За інформацією інсайдера Sky Sport Флоріана Плеттенберга, Реал терміново активізував переговори з німецьким клубом щодо трансферу 19-річного івуарійця.

Мадридці прагнуть якнайшвидше фіналізувати угоду та не допустити, щоб Діоманде вирушив на передсезонні збори разом із РБ Лейпциг. У Реалі побоюються, що після цього оформлення переходу може ускладнитися.

Наступні 24 години можуть стати вирішальними для завершення трансферної саги. Переговори між клубами просуваються позитивно, однак РБ Лейпциг вимагає за свого футболіста понад 100 мільйонів євро.

Діоманде, зі свого боку, вже відхилив пропозиції ПСЖ і Ліверпуля, оскільки прагне перейти саме до Реала. Однією з перешкод для завершення угоди залишається ситуація з агентами футболіста.

Івуарієць виступає за РБ Лейпциг із літа 2025 року, коли перейшов до німецької команди з Леганеса. У сезоні 2025/26 19-річний вінгер провів 35 матчів, забив 13 голів і віддав 10 результативних передач.

Також Діоманде взяв участь у чемпіонаті світу-2026 у складі збірної Кот-д’Івуару. Команда дійшла до 1/16 фіналу турніру, а виступи молодого футболіста привернули додаткову увагу з боку провідних європейських клубів.

Раніше повідомлялося, що Реал зіткнувся з несподіваною проблемою.