Павло Василенко

Трансфер вінгера Лейпцига Яна Діоманде до мадридського Реала може зіткнутися із серйозною перешкодою. Як повідомляє AS, клуби вже погодили всі основні умови угоди, однак остаточне оформлення переходу залежить від рішення ФІФА.

Минулого літа футболіст збірної Кот-д'Івуару перебрався до німецького клубу, а вже за рік став одним із найкращих гравців Бундесліги та привернув увагу грандів європейського футболу.

За інформацією іспанських ЗМІ, сума трансферу разом із бонусами може перевищити 130 мільйонів євро. Втім, офіційного підтвердження переходу досі немає.

Причиною затримки стали не переговори між клубами, а юридичний конфлікт між Діоманде та його колишнім агентом Максом Граделем. Останній стверджує, що футболіст порушив умови співпраці та подав офіційну скаргу до ФІФА.

Водночас Реал проводив переговори вже з агентством Roc Nation і, за інформацією джерела, не знав про існування цього спору.

Тепер саме ФІФА має визначити подальшу долю трансферу. Світова футбольна організація може видати гравцеві тимчасову ліцензію, що дозволить завершити перехід, відкласти реєстрацію угоди до завершення розгляду або ж повністю заблокувати трансфер до остаточного вирішення конфлікту.

Наразі і Лейпциг, і Реал очікують на рішення ФІФА, від якого залежить завершення одного з найдорожчих трансферів цього літа.