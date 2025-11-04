Відомий український тренер Володимир Циткін в інтерв'ю Xsport поділився враженнями від протистояння між Шахтарем та Динамо. Наші гранди перед єврокубками отримали можливість перевірити себе в матчах на Кубок України та УПЛ.

– Володимире Борисовичу, друга серія Класичного контрастувала з матчем на Кубок України?

– Від матчу у Львові я чекав більшого. Шахтар отримав добрячого ляпаса. З тренерської точки зору було цікаво, як відреагує Туран. Шахтар не стільки переважав Динамо в плані техніки, тактичними моментами, як величезним бажанням взяти реванш. Результат першої гри добре зачепив донеччан і вони хотіли реабілітуватись. Це виливалося в стики, мікродуелі. Цікаво було дивитися.

– Варто завдячувати Попову, який добряче накачав Шахтар?

– Я б сказав, що нам непритаманно було розкидуватись словами перед матчами і хлопці рубалися безпосередньо на полі. Але задало високий градус напруги, який тримався між першим та другим поєдинком. Якщо брати напругу і майстерність, то напруги було куди більше. Гадаю, бразильцям Шахтаря дослівно переклали його висловлювання.

Денис Попов. Фото: ФК Динамо Київ

– Динамо могло розраховувати на більше?

– Шахтар дуже добре почав гру, забив швидкий гол. Динамо майже не мало моментів до перерви. Пропустивши другий змогли швидко скоротити відставання, після чого 15-20 хвилин ініціатива перейшла до Динамо. Проти киян зіграв швидкий пропущений гол і тут можна кинути камін в огород, коли ближню штангу загубили. Перший гол Егіналду нагадав мені переможний гол Зорі у ворота Руха (1:0). При стандартах Динамо грало не персонально, а позиційно. Це було помилкою. Дуже багато було браку в перехідних фазах. Шола і Кабаєв багато губили м'ячі на власній половині, що призводило до контратак Шахтаря у відповідь.

– Кого з гравців обох команд можна виділяти?

– Не можу сказати, що мені хтось прямо сподобався. Варто відзначати Різника, в пропущеному голі якого не було провини. Коментатори багато говорили, що Конопля зіграв не найкращий матч, але Юхим якісно виконував свою роботу.

– Арбітри впорались з Класичним?

– Почитавши інтернет після матчу я побачив з боку динамівських фанів запитання до роботи Романова, але його манера суддівства мені зайшла. Мені подобається, коли в такій англійській манері дають грати, а не садять на свисток. Можливо не ідеально і у Шовковського були підставки для критики в моменті з Шолою і Коноплею.Але він тримав свою лінію до кінця. Дуже здорово, що гру вдалося дограти у повних складах, адже Ярмоленко дійсно міг бути вилученим, коли почав виховувати Бондаря прямо на полі. Трошки пробачав тим і тим.

Віталій Романов. Фото: ФК Динамо Київ

– Як вам Ярмоленко в ролі центрфорварда?

– Андрій має колосальний досвід, але на цій позиції він грає від безвиході. Герреро не може похизуватися стабільність, а Бленуце в останніх матчах не з'являвся. Ярмоленко за рахунок інтелекту може бути корисним на позиції, де свого часу починав, навіть в АПЛ виходив доволі успішно. Поставте туди Буяльського і він так само не втратить у якості.

Є гравці, які більш прив'язані до своєї позиції. Вихід Михавка на фланг дещо послабив потенціал Динамо, хоча постав його опорником і він буде виглядати не гірше Бражка.

– Безпрограшна серія Динамо в УПЛ зупинилась на позначці 42 матчі. Це могло десь тиснути на гравців?

– Це може прозвучати доволі грубо, але це рекорд з присмаком хуторщини. Одна справа, якщо Динамо не програвало б серйозним командам і зовсім інша, коли рівень спротиву в УПЛ залишає бажати кращого.

Попередній чемпіонат програв сам Шахтар, віддавши золоті нагороди в руки Динамо. За великим рахунком, Динамо конкуруватиме за чемпіонство з Шахтарем.

– А як же Полісся?

– Розумієте, 3 програні матчі на старті матимуть великий вплив в кінці сезону. Кривбас показав, що не готовий на рівних з Динамо грати. Зараз до Києва приїде ЛНЗ, але я так само не бачу їх серед претендентів на топ-3.

– Два поспіль Класичних не зіграють з грандами злий жарт в Лізі конференцій?

– Такі матчі забирають дуже багато сил. Ігри важкі були з точки зору психології. Дуже багато стояло в недільному матчі не стільки для Динамо я, як для Шахтаря. Кияни не мають довгої лави запасних, тому кількох гравців свідомо приберегли під ЛК. Зрозуміло, що очки Україні потрібно, але одним складом важко буде зіграти на хорошому рівні. Можуть вилізти боком всілякі болячки, забої, синці. Ці дрібниці непомітні, але серйозно впливатимуть на Шахтар та Динамо.

