Палкін: «В обох матчах Шахтар виглядав сильнішим за Динамо»
Генеральний директор «гірників» відповів на висловлювання Суркіса
близько 2 годин тому
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відповів на нещодавну заяву предидента Динамо Ігоря Суркіса щодо суддівства в Україні. Слова менеджера передає пресслужба клубу.
Відверто кажучи, я здивований коментарями пана Суркіса. Давайте подивимось на два наші останні матчі з «Динамо». Безумовно, вони були емоційними – саме за це ми й любимо футбол. Експерти та вболівальники одностайно відзначають, що давно не було таких яскравих і напружених класико. Це важливо сьогодні для українського футболу.
Якщо ж оцінювати не емоції, а саму гру, то в обох матчах «Шахтар» виглядав сильнішим за суперника. У першому, кубковому поєдинку, протягом двох третин зустрічі на полі домінувала одна команда – «Шахтар». Наприкінці «Динамо» змогло скористатися нашими помилками й пройти далі, ми прийняли цю поразку гідно і потиснули руки. Другий матч – уже в чемпіонаті – підтвердив, що те ігрове домінування було не випадковим: ми заслужено перемогли і подарували вболівальникам не лише результат, а й красивий, змістовний футбол.
2 листопада донецький Шахтар у Львові впевнено переграв Динамо у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (3:1). Усі перипетії навколо центрального поєдинку сезону, аналіз і огляд гри – на сторінці події Шахтар – Динамо на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.
Після болючої поразки президент киян Ігор Суркіс поділився інформацією щодо подальшої долі головного тренера біло-синіх Олександра Шовковського. У команди лише одна перемога в останніх семи матчах. А рекордну безпрограшну серію в чемпіонаті в 42 матчі було перервано.