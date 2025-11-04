Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відповів на нещодавну заяву предидента Динамо Ігоря Суркіса щодо суддівства в Україні. Слова менеджера передає пресслужба клубу.

Відверто кажучи, я здивований коментарями пана Суркіса. Давайте подивимось на два наші останні матчі з «Динамо». Безумовно, вони були емоційними – саме за це ми й любимо футбол. Експерти та вболівальники одностайно відзначають, що давно не було таких яскравих і напружених класико. Це важливо сьогодні для українського футболу.

Якщо ж оцінювати не емоції, а саму гру, то в обох матчах «Шахтар» виглядав сильнішим за суперника. У першому, кубковому поєдинку, протягом двох третин зустрічі на полі домінувала одна команда – «Шахтар». Наприкінці «Динамо» змогло скористатися нашими помилками й пройти далі, ми прийняли цю поразку гідно і потиснули руки. Другий матч – уже в чемпіонаті – підтвердив, що те ігрове домінування було не випадковим: ми заслужено перемогли і подарували вболівальникам не лише результат, а й красивий, змістовний футбол.