Павло Василенко

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью поділився думками про свого українського півзахисника Георгія Судакова після гостьового матчу з Віторією Гімарайнш (3:0) у рамках десятого туру чемпіонату Португалії. Відзначимо, що 23-річного хавбека замінили у перерві.

«Віторія добре оборонялася, ущільнила оборону, залишивши попереду лише одного гравця – швидкого, спритного, який атакував із глибини, що тримало нас у напрузі, особливо наших захисників. Ми не особливо проникали в оборону; Судаков надто сильно зміщувався вліво, було багато ситуацій, коли Даль, Судаков та Престіанні мали перевагу, і рішення були не дуже хорошими. Там ми мали невеликі проблеми», – цитує Моурінью клубна пресслужба.

Бенфіка посідає третє місце у таблиці чемпіонату, набравши 24 очки.

Судаков в цьому сезоні провів за команду 12 матчів, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

У середу, 5 листопада, Бенфіка прийме Баєр у четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів. Зустріч стартує о 22:00 за київським часом.