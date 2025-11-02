Моурінью: «Судаков? Рішення були не дуже хорошими»
Фахівець відреагував на перемогу своєї команди
близько 2 годин тому
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью поділився думками про свого українського півзахисника Георгія Судакова після гостьового матчу з Віторією Гімарайнш (3:0) у рамках десятого туру чемпіонату Португалії. Відзначимо, що 23-річного хавбека замінили у перерві.
«Віторія добре оборонялася, ущільнила оборону, залишивши попереду лише одного гравця – швидкого, спритного, який атакував із глибини, що тримало нас у напрузі, особливо наших захисників.
Ми не особливо проникали в оборону; Судаков надто сильно зміщувався вліво, було багато ситуацій, коли Даль, Судаков та Престіанні мали перевагу, і рішення були не дуже хорошими. Там ми мали невеликі проблеми», – цитує Моурінью клубна пресслужба.
Бенфіка посідає третє місце у таблиці чемпіонату, набравши 24 очки.
Судаков в цьому сезоні провів за команду 12 матчів, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.
У середу, 5 листопада, Бенфіка прийме Баєр у четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів. Зустріч стартує о 22:00 за київським часом.