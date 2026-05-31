Сергій Разумовський

Полтавська Ворскла втратила статус професійного клубу, оскільки не змогла отримати ліцензію на участь у наступному сезоні. Про це повідомляє «ТаТоТаке». Таким чином, один із добре відомих українських клубів опинився поза межами професійного футболу щонайменше на найближчу кампанію.

Відповідне рішення ухвалив атестаційний комітет Української асоціації футболу. Згідно з його вердиктом, Ворскла не отримала ліцензію професійного футбольного клубу на сезон-2026/27. Це означає, що полтавська команда не зможе продовжити виступи на професійному рівні в рамках наступного розіграшу змагань.

Через це Ворскла також не братиме участі у перехідних матчах Першої ліги. На тлі такого розвитку подій дубль житомирського Полісся, як очікується, отримає підвищення у класі без необхідності грати стикові поєдинки. Таким чином, рішення щодо полтавського клубу безпосередньо впливає і на розподіл місць між іншими учасниками турніру.

Водночас з’явилася інформація, що нове керівництво Ворскли може використати цей час для наведення ладу в організаційній структурі клубу та вирішення ключових внутрішніх питань. Не виключено, що саме на це і буде зроблено головний акцент у найближчий період, аби в подальшому команда змогла повернутися до системи національних змагань уже в іншому статусі.

За наявними даними, у клубі можуть розглядати варіант із заявкою до новоствореної Третьої ліги у сезоні-2027/28. Передбачається, що цей турнір матиме напівпрофесійний статус, тож він може стати майданчиком для поступового перезапуску Ворскли та її повернення до більш стабільного функціонування.

Попри нинішні проблеми, Ворскла залишається клубом із вагомою історією в українському футболі. Полтавська команда входить до числа небагатьох колективів, яким вдавалося вигравати Кубок України. Свій головний успіх у національному кубковому турнірі зелено-білі здобули в сезоні-2008/09, коли завоювали трофей і вписали своє ім’я в історію українського футболу.

У сезоні-2025/26 Ворскла виступала у Першій лізі та за його підсумками набрала 30 очок. Цього вистачило лише для 14-го місця у турнірній таблиці. Невисокий результат у чемпіонаті став ще одним штрихом до складної ситуації, в якій нині перебуває клуб.

