Сергій Разумовський

Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з художньої гімнастики у багатоборстві.

На старті фіналу спортсменки виконували вправи з м’ячем та обручем. За підсумками цих двох видів десять найкращих проходили до другої частини багатоборства, де мали виступити з булавами та стрічкою.

18-річна лідерка збірної України впевнено розпочала змагання: за вправу з м’ячем вона отримала 28.550 бала, а за виступ з обручем — 29.550 бала. Завдяки цим оцінкам Онофрійчук достроково кваліфікувалася до другої частини багатоборства.

Після завершення всіх виступів українка посіла третє місце з результатом 117.150 бала. Чемпіонкою стала німкеня Дар’я Варфоломеєв — 120.150, срібною призеркою — болгарка Стіліана Ніколова — 118.750.

Раніше українські юніорки під час нагородження висловили протест через звучання гімну росії.