35-річний захисник Зорі Ігор Пердута повідомив про те, що продовжить контракт із луганським клубом. Його слова передає Sport.ua.

За «Зорю» я виступаю з липня 2025 року й 30 червня в мене закінчувався контракт. Минулого тижня мені запропонували ще на рік його пролонгувати. Після повернення з відпустки наприкінці червня перед від'їздом на збір до Словенії підпишемо нову угоду.

Звичайно, я задоволений, адже в моєму віці отримати змогу ще сезон пограти в елітному дивізіоні – дорого вартує. Додає упевненості й те, що «Зоря» успішно виступала на фініші минулого чемпіонату й, сподіваюся, що ми й надалі не будемо розчаровувати своїх уболівальників.