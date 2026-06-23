Сергій Разумовський

Кріштіану Роналду оформив дубль у матчі 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Узбекистану.

41-річний нападник збірної Португалії забив на 6-й та 39-й хвилинах зустрічі, ще раз підтвердивши свій історичний статус на рівні чемпіонатів світу.

Завдяки цим голам Роналду став лише другим футболістом в історії, якому вдалося забити на чемпіонаті світу у віці понад 40 років.

Рекорд за цим показником досі належить легендарному камерунському форварду Роже Міллі. У 1994 році він відзначився у матчі проти росії у віці 42 років і 39 днів.

Для Роналду цей поєдинок також став продовженням унікальної результативної серії: раніше він уже став першим футболістом в історії, який забивав на шести різних чемпіонатах світу.