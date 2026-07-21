Сергій Разумовський

ПАОК, який став суперником київського Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, продовжує підсилювати склад напередодні єврокубкових матчів. Грецький клуб із Салонік уже отримав нове підкріплення на лівому фланзі оборони: до команди приєднався ганський захисник Абдул Рахман Баба.

Футболіст повернувся до розташування ПАОК після виступу за збірну Гани на ЧС-2026, де його національна команда завершила участь у турнірі після останнього матчу, проведеного 4 липня. Після повернення гравець отримав двотижневу відпустку, тож нині він лише поступово входить у робочий ритм і має набирати фізичні кондиції, втрачені під час паузи.

Саме тому залишається відкритим питання, чи зможе Баба вийти на поле вже в першій грі проти Динамо. Його участь у матчі виглядає неочевидною, оскільки він пропустив усю передсезонну підготовку ПАОК і, найімовірніше, ще не перебуває у повній ігровій готовності. Для тренерського штабу греків це може стати важливим фактором під час формування стартового складу.

Окрім цього, ПАОК раніше оголосив про ще одне підсилення оборони. Клуб підписав центрального захисника данського Копенгагена та збірної Греції Пантеліса Хацидіакоса.

Раніше Динамо дізналося потенційного суперника у третьому раунді кваліфікації у випадку вильоту до Ліги конференцій.